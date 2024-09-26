Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел в Нефтяниках.

Вчера вечером, 25 сентября, в Советском округе произошел опасный инцидент, сообщает «СуперОмск». Из окна многоэтажного дома, который находится на улице 2-я Поселковая, выпала молодая девушка.

По предварительным данным, 21-летняя омичка упала с 9-го этажа, но осталась жива. Сообщается, что она была нетрезвой. Девушка попала в больницу с множественными переломами, в числе которых переломы основания черепа, костей таза и рук.

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·Происшествия

Инцидент произошел в Нефтяниках.

Вчера вечером, 25 сентября, в Советском округе произошел опасный инцидент, сообщает «СуперОмск». Из окна многоэтажного дома, который находится на улице 2-я Поселковая, выпала молодая девушка.

По предварительным данным, 21-летняя омичка упала с 9-го этажа, но осталась жива. Сообщается, что она была нетрезвой. Девушка попала в больницу с множественными переломами, в числе которых переломы основания черепа, костей таза и рук.

1781