В регионе готовятся изменения в Закон об охране здоровья, позволяющие обеспечивать людей лекарствами, в том числе и в сельских участковых больницах.

Сегодня, на пленарном заседании Заксобрания Омской области был представлен социально значимый законопроект, направленный на улучшение качества жизни в глубинке. Дело в том, что далеко не во всех деревнях и селах есть аптечные пункты, лекарства люди приобретают в основном через ФАПы. Законопроект о внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Омской области «Об охране здоровья населения Омской области» снимает ограничение на список организаций, которые имеют право обеспечивать людей лекарствами.

С пояснением перед депутатами выступил министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов. Он отметил, что в настоящее время в перечень медицинских организаций и их подразделений (которые имеют право продавать лекарства) подлежат включению только амбулатории, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, центры или отделения общей врачебной и семейной практики.

Новым законопроектом предусмотрено, что теперь в данный перечень можно будет включить и иные структурные подразделения медицинских организаций, например участковые больницы.

– Поясню, на сегодняшний день в регионе в 454 ФАПах представляется услуга по доставке и продаже лекарственных препаратов именно в тех сельских населенных пунктах, где нет аптечных сетей. Изменения в законе позволят, в частности, включить в перечень четыре вновь образованные участковые больницы в селах Новоягодное Знаменского района, Боголюбовка Марьяновского района, Артын Муромцевского района и Новотроицк Нижнеомского района. Мы сможем через них доставлять и продавать необходимые препараты, – отметил Дмитрий Маркелов.

Министр уточнил, что законопроектом также предусматривается внесение изменений в статью 5 Закона Омской области «Об охране населения Омской области», носящих редакционный характер, в связи с образованием новых муниципальных округов. Речь идет о муниципальной реформе, которая началась весной этого года.

Представленный законопроект депутаты приняли к рассмотрению.