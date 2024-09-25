А по стране в целом абсолютными фаворитами оказалась тройка традиционных первых блюд – борщ, солянка и куриная лапша.

Поводом для исследования стал стабильный рост интереса россиян к готовой еде в целом и к супам в частности. Так, количество заказов с готовыми супами в последние два года росло в среднем на 20 % в сезон.

Аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка» выясняли, какие готовые супы жители разных регионов России заказывали летом 2024 года. Сравнивался спрос на 18 позиций – от классических щей до паназиатского Том Яма. В ходе исследования были проанализированы вкусовые предпочтения жителей 20 городов, среди них – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Мурманск, мегаполисы Сибири, в числе которых – Омск.

Оказалось, что выбор традиционных горячих, чтобы сытно пообедать, холодных освежающих и острых экзотических зависит от места проживания.

Борщ, солянка и куриная лапша оказались абсолютными фаворитами. Именно на эти три супа пришлось больше половины от общего числа заказов по стране (59 %). При этом если в Москве и Санкт-Петербурге безоговорочным лидером является борщ с курицей, то в Калининграде, например, среди наиболее популярных позиций – вегетарианский вариант.

Окрошка в список лидеров не попала. В целом по стране этому традиционно летнему супу удалось занять лишь восемнадцатое по популярности место. Та же участь постигла другой холодный суп – свекольник, по итогам лета он оказался одиннадцатым. Однако среди общего тренда есть исключения. Так, окрошка уверенно вошла в топ-3 по числу заказов готовой еды среди мурманчан.

Вырос интерес россиян к Том Яму. С наступлением лета знаменитый тайский суп стали заказывать чаще, особенно в Екатеринбурге, Иркутске и Казани. В уральской столице суп вошел в топ-5, расположившись на четвертом месте (12 % от общего числа заказов в городе) и обойдя харчо (5 %), а в Иркутске и вовсе расположился на первой строчке с 32 % заказов.

Гороховый суп чаще заказывали в южных регионах. Несмотря на то что в общем рейтинге он занял лишь седьмое место, во многих городах именно этот рецепт оказался лидером – например, в Волгограде (57 % заказов) и Воронеже (41 %). А в Краснодаре ему досталось серебро и 28 % заказов.

Грибной суп, наоборот, больше пришелся по вкусу сибирякам. Иркутск, Красноярск, Новосибирск и Омск объединяет не только география: по статистике, во всех этих городах самым популярным супом оказался именно грибной крем-суп. Суммарно на него пришлось 38 % заказов готовой еды. В пятерку лидеров попали также Том Ям (18 %) и харчо (10 %).