Участие сотрудников компании в забеге призвано вдохновить доставщиков, которые каждый день спешат с заказами к покупателям.

В Омске в минувшую субботу прошел 35-й Сибирский международный марафон. В забеге приняли 49 регионов России и 9 иностранных государств. Профессиональные бегуны и любители соревновались на трассах протяженностью 3, 10 и 42 км. Третье место на 1—километровой дистанции завоевала участница команды поддержки сервиса «Пятёрочка Доставка» Ольга Роганская.

— Я рада представлять самую молодую и быструю службу доставки на марафоне такого уровня. Сотрудники сервиса совершают этот подвиг каждый день, доставляя заказы за 30 минут и ставя новые рекорды скорости. И пусть за это им не дают медалей — главной наградой является доверие покупателей», — прокомментировала свой результат победительница.

Сервис доставки на Сибирском международном марафоне представляла команда поддержки в яркой спортивной форме с символикой компании, которая достойно выступила и показала хорошие результаты. Участие в забеге стало для бегунов способом поддержать сервис и вдохновить доставщиков, которые каждый день спешат с заказами к покупателям.

На середине маршрута была установлена промежуточная отметка 5 км, достичь которую у обычного человека занимает около 30 минут — время, за которое сервис доставляет продукты пользователям. Команда поддержки компании пробежала ее за 18-20 минут, доказав, что представляет самую быструю службу доставки. Бегуны уверены, что их пример вдохновит курьеров службы на такую же скоростную работу.