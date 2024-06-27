В первые дни чемпионата Европы по футболу россияне приобрели около 15 тонн всевозможных снеков.

В первые дни чемпионата Европы по футболу россияне приобрели около 15 тонн всевозможных снеков.

Со стартом чемпионата Европы по футболу у россиян резко вырос спрос на снеки. Аналитики сервиса «Пятерочка Доставка» подсчитали, что в первые дни Евро-2024 общий объем купленных чипсов, сухариков, орешков и прочих закусок составил почти 15 тонн.

Чаще всего россияне смотрят футбол под картофельные чипсы, их за первые три дня Евро съели 5,5 тонны. Реже – под семечки (3,8 тонны). После них идут сухарики (1,9 тонны), орехи (1,8 тонны), попкорн (1,2 тонны), вяленая и сушеная рыба с морепродуктами (полтонны). А вот мясные снеки, как ни странно, пользуются меньшим спросом: ломтики курицы, индейки, свинины и бекона – аутсайдеры рейтинга с результатом 78 кг.

Самые популярные чипсы – со вкусом сметаны и лука, их в этот период съели 1,5 тонны. Особенно преуспели жители Дальнего Востока, Поволжья, Сибири, Урала, юга и Северо-Западного региона. В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Челябинске и в некоторых городах Сибири, Поволжья и центра предпочитают сырные чипсы, а в Калининграде – со вкусом паприки.

Россияне болеют за любимые сборные и под хрустящие гренки с сухариками. Почти тонну их «уничтожили» москвичи и петербуржцы. Компанию жителям двум столиц составили казанцы (67 кг), нижегородцы (55 кг) и екатеринбуржцы (54 кг).

– Любимой разновидностью стали ржаные сухарики со вкусом семги с соусом тартар: их предпочитают в Сибири, на Урале, в Центральном регионе и на юге. В Самаре – с ветчиной и сыром, в Иркутске – с холодцом и хреном, во Владивостоке и Казани – с сыром и семгой. В Омске, Уфе, Хабаровске и Челябинске – с беконом. А жители Екатеринбурга, Калининграда, Петербурга и Москвы – со сметаной, – отмечает сервис «Пятерочка Доставка».

Еще одним распространенным «футбольным» перекусом оказались семечки подсолнечника и тыквы. Почти 1,9 тонны их съели в Москве. На втором месте оказался Санкт-Петербург (360 кг), следом расположились Казань (150 кг), Екатеринбург (118 кг) и Нижний Новгород (110 кг).

Многим полюбились и орехи. Ожидают голов и переживают из-за назначенных или неназначенных пенальти под жареный арахис, соленые фисташки, кешью. Реже – под грецкие и кедровые орехи или миндаль. В дни начала Евро-2024 наиболее активно перекусывали орехами москвичи, петербуржцы, казанцы, екатеринбуржцы и нижегородцы.

Попкорном перед футбольными матчами запаслись в Москве и Петербурге, а также в Краснодаре, Екатеринбурге и Уфе.

А вот жители традиционных «рыбных» регионов, таких как Дальний Восток или Мурманская область, похоже, этим продуктом пресытились, поэтому сушеную рыбу и морепродукты выбирали реже. Всего 6 кг съеденных сушеных, вяленых кальмаров, полосатиков и минтая пришлось на долю этих областей. А больше всего такой перекус по душе нижегородцам: в первые дни Евро они накупили его на 16 кг.

Мясные снеки – сыровяленые и сырокопченые ломтики курицы, индейки, свинины – выбирали москвичи и петербуржцы, краснодарцы и нижегородцы.