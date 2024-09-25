Народные избранники намерены благоустраивать территории и развивать спорт в Центральном и Ленинском административных округах.

С оглашения официальных результатов довыборов в Омский городской совет (ОГС) началось 25 сентября пленарное заседание городского парламента. Напомним, что дополнительные выборы прошли в избирательных округах № 26 и 40. Мандаты стали вакантны в связи с досрочным сложением полномочий предыдущими депутатами. Как сообщила председатель территориальной избирательной комиссии по Ленинскому АО города Омска Лариса Тюшкевич, в одномандатном избирательном округе № 26 убедительную победу одержал выдвиженец «Единой России» Иван Котенко, в округе № 40 – Александр Кузюков («Единая Россия»).

Депутатский мандат почетному гражданину города Омска, трехкратному чемпиону мира, трехкратному чемпиону Европы, многократному чемпиону России по фехтованию ПОДА (на колясках) Александру Кузюкову лично вручил председатель ОГС Владимир Корбут. Народный избранник поделился приоритетами своей работы в новом статусе.

– Значительная часть моих избирателей проживает в поселке Порт-Артур (Ленинский административный округ). Проблем на этой территории хватает. Например, в поселке сейчас нет ни одной спортивной секции, и мне, как представителю спорта, нужно исправлять эту ситуацию, – сообщил Кузюков. – Буду работать в этом направлении, так как я вырос в Омске и люблю свой город. Планов много.

Он добавил, что реализовывать планы намерен в тесном взаимодействии с членами комитета ОГС по социальным вопросам, финансово-бюджетного комитета и, возможно, комитета по вопросам транспортной инфраструктуры.

Индивидуальный предприниматель, вице-президент Фонда развития Омской области имени С. И. Манякина Иван Котенко в день пленарного заседания ОГС находился в командировке и планами депутатской работы поделился заочно:

– Округ у нас хороший, центральный, много знаковых объектов: и социальных, и культурных, и мест благоустройства. Но есть и много зон для развития: жилищно-коммунальная сфера, дороги, дворовые пространства, требующий ремонта социальный фонд. Я с детства занимаюсь спортом, а это привычка к дисциплине, решимость, упорство. И главное, умение замечать успехи, прогресс, даже если он происходит медленно. Много застарелых проблем на округе, но вместе с жителями мы будем двигаться в их решении. И уже начали это делать и точечно добиваемся небольших побед. Так решили вопрос с ямами на дорогах во дворах на Иртышской Набережной, добились ремонта теплового узла для жильцов дома № 1 на Спортивном проезде. И это только начало, вопросов у меня на контроле еще много.

О членстве в профильных комитетах ОГС Котенко обещал рассказать позже.