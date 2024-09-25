Такие меры объясняются попыткой отвадить преступников.

Стало известно, что Telegram изменил правила о передаче данных пользователей спецслужбам.

По обновленным правилам, IP-адреса и телефоны пользователей могут быть раскрыты спецслужбам, если человек нарушал правила мессенджера. В случае если у компитентных органов имеются юридические основания, то данные будут предоставляться.

– Чтобы в дальнейшем удержать преступников от злоупотребления поиском Telegram, мы обновили наши условия обслуживания и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие по всему миру, – рассказал «РИА Новости» владелец мессенджера Павел Дуров.

По словам основателя площадки, такие меры должны отпугнуть преступников. Дуров считает, что ранее злоумышленники использовали поиск в Telegram для продажи незаконных товаров. Однако обновленные правила не позволят этого сделать. Добавим, что на площадке недавно появился специальный бот @SearchReport, куда пользователи могут сообщить о незаконном контенте.