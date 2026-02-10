Омск-Информ
·Общество

В России начали ограничивать работу Telegram

Частичные ограничения работы сервиса начались сегодня, 10 февраля.

Российские власти приняли решение о начале работы по замедлению мессенджера Telegram, сообщает РБК со ссылкой на источник в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах.

По данным издания, Роскомнадзор планирует ввести частичное ограничение работы сервиса уже сегодня, 10 февраля. Надзорное ведомство информацию не комментирует.

Основная суть претензий российских властей к Telegram – несоблюдение законодательства, в том числе использование месседжера для противоправной деятельности.

