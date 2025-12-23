В России готовятся навсегда заблокировать Telegram

Председатель комитета Госдумы по информационной политике прокомментировал ситуацию вокруг мессенджера.

omskinform.ru Председатель комитета Государственный думы РФ по информационной политике Сергей Боярский сделал заявление, что Telegram не будут блокировать, пока все каналы не переедут в MAX. Об этом пишут в «Ведомостях».

– В Telegram есть огромное количество каналов с большой аудиторией, можно так назвать, правильных каналов, в том числе и зарубежных, и нашей страны, которые освещают правильно нашу повестку, – сказал Боярский.

Он также отметил, что в них вложены и силы, и средства. Отключить возможность людям получать новости из того источника, к которому они привыкли, было бы неправильно.