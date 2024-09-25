Виолетта Шарипзянова написала пост в поддержку «Авангарда», заявив, что в команде нет равнодушных.

Супруга капитана омского «Авангарда» Дамира Шарипзянова Виолетта опубликовала большой пост в поддержку команды в своем телеграм-канале. Она призвала болельщиков поддержать «ястребов», которые потерпели пять поражений подряд. По словам жены капитана, в стане «Авангарда» нет равнодушных.

– Им нужна ваша вера и поддержка, – обратилась Виолетта к болельщикам. – Не нужно искать виноватых. Им нужна поддержка близких! Поддержка семьи и всего города! Вера и безусловная любовь! Поймите, что у них тоже есть сердца, они умеют чувствовать, смеяться и плакать. Они не роботы. Вам тяжело смотреть на их серию поражений, а они это переживают и пытаются исправить. Там бессонные ночи тренеров, там переживания игроков. Там много всего, чего вы не видите и не знаете. Им в 100 раз тяжелее. Там нет безразличных. Там все работают на победу.

Как отметила Шарипзянова, огонь в глазах хоккеистов говорит о том, что они не сдадутся.

– И чтоб этот огонь стал ярче, а сил больше, дайте им свою любовь и веру, – призвала она фанатов «ястребов». – Команда нуждается в вашей любви! Все мужчины нуждаются в любви, это делает их сильнее!

Сегодня, 25 сентября, «Авангард» играет на выезде с ярославским «Локомотивом». Начало встречи в 22:30 по омскому времени.