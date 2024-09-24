Депутат считает, что омичи уезжают работать в другие регионы.

Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин назвал причины, почему в омских школах наблюдается нехватка учителей, сообщает Город55. Статистика на начало учебного года показала, что в школах не хватает около 450 педагогов.

Больше всего в дефиците учителя математики (80 открытых вакансий), русского языка и литературы (65 вакансий), английского языка (51 вакансия), а также физики (31 вакансия) и технологии (30 вакансий). Помимо этого, наблюдается нехватка учителей начальных классов.

– В Госдуме создана специальная рабочая группа под руководством первого зампреда Госдумы Ивана Мельникова. Первое заседание показало, что учителей и врачей мы выпускаем достаточно, но они слишком быстро уходят из образования и медицины: врачи – в частные клиники, а учителя – в разные места, в том числе в частную практику. Работая репетитором, при гораздо меньшем напряжении можно получать гораздо больше денег, – рассказал депутат.

По словам Смолина, в российских рейтингах развития человеческого потенциала Омск находится на высоких позициях по индексу образования, но на низких – по долголетию материального благосостояния. Это означает, что омичи стремятся получать образование, но хотят получать хорошую зарплату, поэтому уезжают в другие регионы.