Сумма взысканий достигнет 5 млн руб.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин обозначил размеры штрафов за пропаганду идеологии бездетности и движения чайлдфри. Информация об этом была опубликована в Телеграм-канале первого лица Госдумы.

– Приступили к рассмотрению законопроекта, запрещающего пропаганду осознанного отказа от деторождения. Речь идет о воспрепятствовании распространению информации, популяризирующей бездетность, – сообщил Вячеслав Володин.

Для физических лиц штраф за пропаганду чайлдфри составляет до 400 тысяч рублей. Для должностных лиц составят до 800 тыс. руб., для юрлиц – до 5 млн руб.

Также он добавил о том, что в тематических пабликах и сообществах в соцсетях зачастую проявляется неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей. Поэтому он предлагает запретить пропаганду бездетности в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. Глава Госдумы подчеркнул, что «дружная и большая семья – основа сильного государства».

По мнению Володина, новый законопроект был принят по аналогии принятого ранее законопроекта за пропаганду ЛГБТ и смены пола. Напомним, что по действующему законодательству такая пропаганда грозит штрафом для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для юридических лиц – от 800 тыс. до 1 млн руб. либо административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток. Отметим, что если пропаганда ведется в отношении несовершеннолетних, то границы штрафов увеличиваются вдвое. Если пропаганда совершается с применением СМИ или интернета, то юрлицам грозит штраф до 4 млн руб.