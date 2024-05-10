Для этого Государственная дума проведет два пленарных заседания. Они намечены на понедельник и вторник.

Для этого Государственная дума проведет два пленарных заседания. Они намечены на понедельник и вторник.

Государственная дума рассмотрит будет рассматривать кандидатуры на должности вице-премьеров и федеральных министров два дня, для чего будут организованы два пленарных заседания. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

– 13 мая, в понедельник, состоится заседание Государственной думы, где будут рассмотрены кандидатуры для утверждения на должности заместителей председателя правительства, а во вторник, 14 мая, – кандидатуры на должности министров РФ, – цитирует Володина ТАСС.

Напомним, сегодня Госдума утвердила в должности председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Это произошло впервые в истории современной России, такими полномочиями Государственную думу наделили поправки к Конституции РФ, принятые в 2020 году.