Его кандидатуру на этот пост рассматривали сегодня депутаты Госдумы во время пленарного заседания.

Его кандидатуру на этот пост рассматривали сегодня депутаты Госдумы во время пленарного заседания.

Государственная дума утвердила в должности председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. За него проголосовали 375 кандидатов.

Он поблагодарил депутатов за одобрение и отметил, что в ближайшие шесть лет Правительство сосредоточится на решении задач, обозначенных в недавнем послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. В их числе – укрепление экономики, технологический суверенитет страны, поддержка семей с детьми и другие.

Мишустин стал премьером в 2020 году. В отставку он и все Правительство подали в мае этого года, после того, как Путин официально стал президентом страны. Так положено по закону. Утвержденный премьер также сказал, что кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров начнут рассматриваться в ближайшие дни.