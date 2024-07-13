К рассмотрению этого законопроекта приступила Государственная дума. Он направлен на защиту традиционных ценностей и детства.
В Государственной думе РФ начали рассматривать законопроект, запрещающий усыновлять или устанавливать опеку над детьми из России гражданами тех стран, в которых разрешена смена пола.
По словам спикера ГД Вячеслава Володина, проект закона защищает детство и традиционные семейные ценности.
– Внесенная законодательная инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам: Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где смена пола разрешена либо путем медицинского вмешательства, либо в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, – написал в своем телеграм-канале Володин.
По мнению председателя Госдумы, в этих странах дети могут столкнуться с опасностями в виде смены пола.