Омск-Информ
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·Образование

Конкурс проходит в Саратове и предполагает два тура.

В Саратове начался заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года».

Как уточнил министр образования региона Иван Кротт, Омскую область представляет учитель начальных классов омской гимназии № 9 Татьяна Панченко. В первом туре ей предстоит два испытания: провести открытый урок и дать педагогическое интервью. Из 89 финалистов после испытаний останется 20 человек, которые станут лауреатами конкурса. Они отправятся в Подмосковье, где пройдeт второй тур финала. По его результатам определят окончательного победителя. Имя лучшего учителя страны объявят 5 октября в Москве.

·Образование

Конкурс проходит в Саратове и предполагает два тура.

В Саратове начался заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года».

Как уточнил министр образования региона Иван Кротт, Омскую область представляет учитель начальных классов омской гимназии № 9 Татьяна Панченко. В первом туре ей предстоит два испытания: провести открытый урок и дать педагогическое интервью. Из 89 финалистов после испытаний останется 20 человек, которые станут лауреатами конкурса. Они отправятся в Подмосковье, где пройдeт второй тур финала. По его результатам определят окончательного победителя. Имя лучшего учителя страны объявят 5 октября в Москве.