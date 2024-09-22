По версии следствия, трое подельников незаконно экспортировали 17 тыс. кубометров древесины за границу.
Красноярская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух жителей Красноярского края. Их обвиняют в контрабанде леса в крупном размере.
Подельников было трое, но дело в отношении третьего соучастника выделено в отдельное производство. По данным силовиков, в 2018–2020 годах сообщники в рамках 122 международных контрактов незаконно перевезли по железной дороге через таможенную границу в рамках ЕАЭС более 17 тысяч кубометров лесоматериалов. Стоимость контрабандного леса составила свыше 150 млн рублей.
– В таможенные декларации экспортерами внесены подложные сведения о производителях древесины, – уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Стоимость контрабандного леса составила свыше 150 млн рублей.
Уголовное дело двух подельников направлено в Куйбышевский районный суд Омска. Уголовное дело третьего преступника находится на рассмотрении в суде.