Омск-Информ
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·Происшествия

По версии следствия, трое подельников незаконно экспортировали 17 тыс. кубометров древесины за границу.

Красноярская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух жителей Красноярского края. Их обвиняют в контрабанде леса в крупном размере.

Подельников было трое, но дело в отношении третьего соучастника выделено в отдельное производство. По данным силовиков, в 2018–2020 годах сообщники в рамках 122 международных контрактов незаконно перевезли по железной дороге через таможенную границу в рамках ЕАЭС более 17 тысяч кубометров лесоматериалов. Стоимость контрабандного леса составила свыше 150 млн рублей.

– В таможенные декларации экспортерами внесены подложные сведения о производителях древесины, – уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Стоимость контрабандного леса составила свыше 150 млн рублей.

Уголовное дело двух подельников направлено в Куйбышевский районный суд Омска. Уголовное дело третьего преступника находится на рассмотрении в суде.

·Происшествия

По версии следствия, трое подельников незаконно экспортировали 17 тыс. кубометров древесины за границу.

Красноярская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух жителей Красноярского края. Их обвиняют в контрабанде леса в крупном размере.

Подельников было трое, но дело в отношении третьего соучастника выделено в отдельное производство. По данным силовиков, в 2018–2020 годах сообщники в рамках 122 международных контрактов незаконно перевезли по железной дороге через таможенную границу в рамках ЕАЭС более 17 тысяч кубометров лесоматериалов. Стоимость контрабандного леса составила свыше 150 млн рублей.

– В таможенные декларации экспортерами внесены подложные сведения о производителях древесины, – уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Стоимость контрабандного леса составила свыше 150 млн рублей.

Уголовное дело двух подельников направлено в Куйбышевский районный суд Омска. Уголовное дело третьего преступника находится на рассмотрении в суде.