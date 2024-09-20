Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

В отношении компании «Черноглазовские мельницы» прекращено конкурсное производство.

В понедельник, 16 сентября, в ЕГРЮЛ появилась информация о прекращении деятельности юридического лица, компании «Черноглазовские мельницы». Таким образом, в отношении предприятия завершено конкурсное производство.

Акционерное общество зарегистрировано в населенном пункте Жатва Таврического района. В 2016 году компания демонстрировала выручку в 953 млн рублей. Однако потом финансовое состояние предприятия подкосилось. Причиной стали уголовные дела в отношении руководителя Евгения Спиренкова, признанного виновным в многомиллионных мошенничествах и хищениях.

В итоге с 2018 года компания, являющаяся крупнейшим производителем муки, начала банкротиться. Здание зерносклада и мельничного завода выкупило ООО «Сибинвест».

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·Экономика/Бизнес

В отношении компании «Черноглазовские мельницы» прекращено конкурсное производство.

В понедельник, 16 сентября, в ЕГРЮЛ появилась информация о прекращении деятельности юридического лица, компании «Черноглазовские мельницы». Таким образом, в отношении предприятия завершено конкурсное производство.

Акционерное общество зарегистрировано в населенном пункте Жатва Таврического района. В 2016 году компания демонстрировала выручку в 953 млн рублей. Однако потом финансовое состояние предприятия подкосилось. Причиной стали уголовные дела в отношении руководителя Евгения Спиренкова, признанного виновным в многомиллионных мошенничествах и хищениях.

В итоге с 2018 года компания, являющаяся крупнейшим производителем муки, начала банкротиться. Здание зерносклада и мельничного завода выкупило ООО «Сибинвест».

2235