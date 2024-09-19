«Омск-информ» выяснил детали масштабного обновления популярного пространства.

В семейном торговом центре «Мега-Омск» приостановил работу детский игровой центр «Чадоград». Информация опубликована в соцсетях центра. Приостановка деятельности связана с модернизацией развлекательного пространства.

За несколько месяцев планируется сделать обновление центра: установить новые игровые зоны и аттракционы. На время реконструкции баланс игровых карт посетителей сохранится. Гости смогут пользоваться ими после обновления детского парка.

– Планируем открытие на вторую половину декабря, – сообщил «Омск-информу» представитель «Чадограда». – В обновленном парке будет новый дизайн в пастельных оттенках.

Пространства «Город профессий» больше не будет, вместо этого добавятся новинки. В частности, появятся детский сад для самых маленьких, лабиринт, различные батуты, веревочный экстрим-парк, аттракционы, комната для проведения детских дней рождения.

Детский игровой центр «Чадоград» работает в омском СТЦ «Мега» с 2010 года.

На фото: обновленный парк в городе Челябинске