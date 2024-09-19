В рамках акции теперь можно получать привилегии любого российского банка, на карту которого держатель получает зарплату, и МТС Банка.

МТС Банк запустил акцию «Как зарплатный». В ее рамках у владельцев зарплатных карт любых российских банков появилась возможность дополнительно получить преимущества и льготы зарплатных клиентов МТС Банка. Не надо писать заявление в бухгалтерию – достаточно:

оформить карту «Скидка везде»;

подтвердить свое участие в акции в мобильном приложении или интернет-банке;

в отчетный период пополнить счет или карту на сумму от 20 000 рублей любым удобным способом;

в отчетный период совершить по карте от пяти покупок на сумму не менее 10 000 рублей без учета категорий-исключений.

При выполнении условий клиент получит дополнительно к базовому разовый кешбэк в размере 1000 рублей, отмену комиссии за обслуживание карты на полгода и приветственную ставку по накопительным счетам до 19 % годовых. Все вознаграждения в рамках акции предоставляются до 13 декабря 2024 года.

Акция доступна как для новых клиентов, так и для тех, у кого уже оформлена карта «Скидка везде», ключевым преимуществом которой является моментальная скидка 3 % на все покупки на маркетплейсах, в интернет-магазинах и любых мобильных приложениях. Скидка 1 % предоставляется на остальные покупки, которые клиент совершает в обычных магазинах.

Во время покупки МТС Банк сразу списывает с карты сумму с учетом скидки, то есть клиент всегда будет платить меньше, чем указано на ценнике. В первые два месяца с момента получения карты скидка является безусловной. С третьего месяца 3 % действует при совершении в предыдущем месяце любых 25 покупок от одного рубля. Если покупок будет совершено меньше, действует скидка на все – 1 %. Карта выпускается бесплатно. Максимальная сумма скидки – 10 тыс. рублей в месяц.

Оформление заявки на карту «Скидка везде» доступно на сайте и в дополнительных офисах МТС Банка.

ПАО «МТС-банк». Лицензия Банка России № 2268 от 17.12.2014 г. ИНН 7702045051. Реклама (18+)