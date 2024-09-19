В начале сентября предприятие направило в администрацию Омска паспорт готовности сетей водоснабжения и водоотведения к работе в осенне-зимний период.

За три летних месяца специалисты Омского водоканала выполнили текущий и капитальный ремонт оборудования, сетей и сооружений. В преддверии отопительного сезона работники предприятия обновили 5 километров водопроводных сетей, заменили 95 элементов запорной арматуры, промыли 6 километров водопроводных сетей и прочистили 298 километров сетей канализации. Применение гидромеханической прочистки позволило устранить отложения в канализационных коллекторах, увеличить их пропускную способность, обеспечивая надежное отведение сточных вод. К работе в условиях низких температур подготовлены 215 водопроводных и канализационных насосных станций. В течение лета работники предприятия провели капитальный ремонт и очистили 21 тысячу колодцев, заменили 11 водоразборных колонок.

– В числе основных работ летней ремонтной кампании – санация крупного магистрального водовода, подающего питьевую воду с Ленинской очистной водопроводной станции жителям трех округов Омска, подготовка сетей водоснабжения и водоотведения, сооружений водоподготовки и очистных сооружений канализации, пожарных гидрантов, насосных станций и капитальный ремонт колодцев собственными силами, – сообщил заместитель генерального директора по производству Омского водоканала Сергей Голиченко.

Кроме этого, сотрудники предприятия подготовили к работе в зимний период илососную и вакуумную технику, трактора, гидромолоты, автотранспортные средства с откачивающим оборудованием.

Сейчас специалисты продолжают работы по утеплению колодцев и водоразборных колонок с применением современных теплоизолирующих материалов. В октябре – ноябре 2024 года работники водоканала проверят надежность задвижек магистральных водоводов, утеплят камеры основных водоводов, а также дюкеров, пролегающих под руслом Иртыша и Оми.

Параллельно Омский водоканал обновляет коллекторы на улицах Фабричной и Мельничной в Кировском округе и от бульвара Победы до улицы Бульварной в Центральном. Завершена реконструкция канализационного коллектора на Заозерной. На эти работы направят более 570 млн рублей из инвестиционной программы предприятия.