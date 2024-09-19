Его остановили в ходе проверки и чуть не отобрали автомобиль.

Сотрудники Госавтоинспекции и судебные приставы провели рейд по выявлению должников среди автолюбителей. Стражи порядка ловили их на одной из самых оживленных транспортных развязок – Тюкалинской развилке в районе Ленинградского моста.

Среди прочих был остановлен автомобиль Toyota Highlander 2012 года выпуска. Водитель сообщил, что машина принадлежит его теще. Оказалось, что у родственницы накопились долги за коммунальные услуги на общую сумму 47 тыс. рублей. Если их не оплатить, то транспортное средство арестуют.

Не желая становиться пешеходом, мужчина, получив от должностного лица соответствующую квитанцию, оплатил долг родственницы в ближайшем филиале банка.

За время проведения рейда проверку прошли несколько десятков омских автомобилистов. 11 человек подверглись наложению ареста.