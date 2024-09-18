В течение 3 месяцев после прибытия в страну необходимо иметь на руках целый ряд документов.

В Омском ГАУ прошел правовой семинар, связанный с порядком пребывания иностранных студентов в РФ. Начальник отдела международных связей университета Анастасия Крикливая напомнила первокурсникам об обязанности прохождения ежегодного медицинского освидетельствования, обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования.

Эти процедуры должны быть выполнены в течение 90 календарных дней с момента прибытия в Россию. При этом отсутствие подтверждающих документов может привести к отказу в продлении регистрации, а также сокращению срока временного пребывания.

Представитель вуза также сообщила о ряде правил для иностранных студентов. В частности, об обязательном уведомлении деканата о прибытии на территорию РФ, о смене персональных данных, миграционных и медицинских документов. При пересечении государственной границы обязательно наличие паспорта, полиса ДМС, в миграционной карте указанная цель «Учеба». Также важна своевременная постановкана на миграционный учет, который связан с получением миграционной карты, выдаваемой в первый раз. Сроки его продления – за 45 дней до завершения первичного миграционного учета подача документов в МВД на продление до конца учебного года и ходатайство.

Помимо этого, иностранным студентам первого курса сообщили о возможности получения разрешения на временное проживание в целях получения образования (РВПО) на период обучения и вида на жительство после его завершения.