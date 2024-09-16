Чтобы получить максимальную выгоду, деньги должны пролежать в банке 3 года. Оформить вклад можно в любом офисе, на сайте или в мобильном приложении МТС Банка.

МТС Банк повысил ставки по срочному вкладу «МТС Вклад» для всех розничных клиентов. Максимальная ставка 21,5 % годовых установлена при размещении средств сроком на три года при условии капитализации процентов. Также повышены ставки на все сроки, например, при размещении средств на один год – до 19 % годовых. Оформить вклад можно в любом офисе, на сайте или в мобильном приложении МТС Банка.

Для премиальных клиентов банка предусмотрена надбавка в размере до 0,2 процентных пункта с учетом капитализации к базовой ставке на вклады при открытии на срок 91, 120, 150, 181 и 367 дней с ежемесячным начислением процентов.

Минимальная сумма «МТС Вклада» составляет 10 000 рублей, пополнение первые 30 дней без возможности частичного снятия. Предусмотрена автоматическая пролонгация договора на условиях, действующих на момент пролонгации. Досрочное закрытие вклада происходит по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения договора.

Кроме того, МТС Банк повысил ставки по депозитам для компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Теперь доходность варьируется от 17,26 % до 18,28 % годовых в зависимости от вида вклада, суммы и срока размещения. Подобрать оптимальный депозит предприниматели Омска могут в мобильном приложении для бизнеса или оставить заявку на сайте банка.