Всего злоумышленники сумели добыть обманным путем 3,7 млн рублей.

Омские полицейские только за минувшие сутки получили 6 сообщений о дистанционных мошенничествах. Аферисты похитили в общей сложности 3,7 млн рублей.

Жертвами мошенников на этот раз стали двое педагогов. Так, педагог адаптивного учреждения для детей попала под влияние заманчивой рекламы и поверила в возможность дополнительного заработка в интернете. В течение 20 дней общаясь с «куратором» по видеосвязи, женщина вложила 1,9 млн рублей в некие биржевые операции. В личном кабинете потерпевшая наблюдала за ростом своего пассивного дохода, однако вывести его так и не смогла, вернуть уже потраченные деньги также не получилось.

Учитель омской гимназии лишилась 415 тысяч рублей под предлогом перевода сбережений на так называемый безопасный счет. Об угрозе потери средств ей сообщил собеседник, который представился сотрудником ФСБ. Следуя его указаниям, женщина перечислила деньги через банкомат на улице 24-й Северной на счета аферистов.

По каждому факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.