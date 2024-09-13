На весь город осталось всего 6 остановок, где можно разместить рекламные баннеры.

На сайте омской мэрии опубликовали изменения по размещению рекламных конструкций в городе. 10 сентября глава города Сергей Шелест подписал постановление № 700, касающееся нововведений в этой сфере.

Общее количество мест для размещения рекламы сократилось с 1965 до 1700. Это, в частности, связано с резким уменьшением количества баннеров на остановочных навесах. Ранее их было 165, теперь же осталось всего 6 единиц. Остановочные навесы представляют собой открытую остановку, к которой прилегает установка с местом под рекламный баннер.

Также наблюдается сокращение других видов позиционирования бизнеса. В частности, убрали конструкции вида панель-кронштейн. Этот вид наружной рекламы представляет собой одностороннюю или двустороннюю установку на фасаде здания с логотипом бренда. Раньше таких было 56 единиц. Вместо них ввели новый вид – фасадную рекламную конструкцию. Пока для нее выделили всего одно место в городе.

До этого изменения в список мест размещения рекламных конструкций вносились почти год назад – 25 октября 2023 года.