Московская компания решила избавиться от ставшей обременительной недвижимости.

В Омске выставили на продажу двухэтажный особняк 1932 года постройки, площадью 192 кв. м, за 14 млн рублей. Сообщается, что первый этаж дома кирпичный, второй – рубленый, с наличниками на окнах. Как рассказал представитель продавца, в здании есть все городские коммуникации, свой теплоузел, несколько отдельных входов. К земельному участку примыкает парковка. Рядом находятся бизнес-центры, торговые комплексы и жилые дома.

В беседе с «Омск-информом» риелтор пояснила, что прежний собственник сдавал дом внаем под офисы. Но здание вполне годится и под жилую недвижимость. Более того, постройка не является памятником архитектуры, и это автоматически снимает целый ряд ограничений.

– Особняк не является памятником архитектуры, его можно приобрести под офисы. Но есть возможность взять объект под жилье: провести реконструкцию и жить, как барыня, в самом центре города, – уточнила представитель продавца.

Однако, как и везде, есть нюанс – реализуемый объект соединен самодельным переходом со вторым домом, тех же годов постройки. Реально приобрести сразу два особняка в центре Омска. Но ситуация с землей под зданиями не самая простая.

– Особняк на Фрунзе, 91, соединен переходом со вторым домом, на Фрунзе, 89. Есть собственники, владеющие половиной второго объекта, готовые продать эту долю за 15 млн рублей. Тогда остальные полтора дома обойдутся в 20 млн рублей. Однако земля под объектами находится в границах памятников архитектуры. Если покупать дома под реконструкцию, из них нельзя будет сделать высотные здания, – заявила риелтор.

Предложение не предполагает покупки зданий под снос с дальнейшей застройкой под массовое жилье. Но, по словам собеседницы редакции, это вполне поправимо: можно изменить назначение участков. Единственное, высотку построить не получится.

Представитель продавца назвала и причину продажи. Собственник недвижимости – московский предприниматель, который решил реализовать ставшую обременительной недвижимость.

– Собственник особняка – юридическое лицо из Москвы, у них 97 % долей. Это здание нужно приводить в божеский вид, а бенефициару компании это стало ненужным, – пояснила риелтор.

Представитель покупателя добавила, что на объект уже имеется некий претендент, готовый приобрести оба здания. Но под какие цели, неизвестно.