Забронируй путевку в отеле «Сказка» до конца сентября со скидкой 20 %.

Осенний отпуск – это время перезагрузки, обновления целей и зарождения новых идей, поэтому важно провести его правильно, прислушиваясь к себе.

На территории загородного отеля «Сказка» много развлечений для активного отдыха и размеренного времяпрепровождения. Можно наслаждаться долгими прогулками на свежем воздухе, пока позволяет погода, наблюдать за изменениями природы, читать любимые книги в тишине. А можно выбрать велопрогулки, занятия спортом, купание в аквапарке или даже экстремальные приключения – катание на квадроциклах, прохождение веревочной трассы.

Преимуществами осеннего сезона являются отсутствие огромного количества гостей и специальные условия на путевки, выбирайте эффективный для здоровья и экономный для бюджета вариант.

Сейчас в отеле «Сказка» действует скидки до 20 %. Можно воспользоваться акцией «Улетные выходные» или «Осенние будни». Также особые условия действуют на номера категории «Студия» – стоимость для двоих гостей всего 6900 рублей сутки.

Выбирайте свою скидку и отправляйтесь за город. Качественный, комфортный, многогранный отдых для всей семьи ждет вас в отеле «Сказка».

21-80-68. Офис продаж загородного отеля Полные условия акций можно уточнить в офисе продаж или по телефону. Офис продаж загородного отеля «Сказка» : Красный Путь, 86а.

ООО «Гранд». ИНН 5528036149. Реклама