Насекомое может вызывать аллергию и покраснение кожи.

В Омскую область из Республики Узбеки стан были доставлены три партии гранатов общим весом 2,468 тонны. При досмотре груза сотрудники Россельхознадзора обнаружили признаки заражения плодов карантинным вредителем. В результате лабораторных исследований в гранатах выявлен червец Комстока.

По словам специалистов, это первые случаи выявления данного вредителя на территории нашего региона в 2024 году.

Червец Комстока поражает множество растений, включая яблоню, грушу, персик, виноград и овощные культуры. Вредитель питается клеточным соком растений и повреждает стебли и листья. Зараженные плоды покрываются налетом, который создает условия для развития грибковых и бактериальных инфекций.

В результате внешний вид и вкусовые качества фруктов ухудшаются, а срок хранения значительно сокращается. Червецы пристраиваются на побегах и листьях растений. Они вызывают усыхание и отмирание побегов, что приводит к пожелтению и опаданию листвы и преждевременному опаданию плодов.

– Червецы распространяются через зараженный посадочный материал, инструменты, плоды, растительные остатки и воду. Главная мера борьбы – тщательный досмотр подкарантинного материала при ввозе зараженной растительной продукции на территорию страны, – сообщает начальник отдела карантина растений, качества и безопасности зерна и семенного надзора регионального Россельхознадзора Лариса Чернышева.

В итоге собственнику продукции было вынесено предписание о проведении фумигации для предотвращения распространения карантинного объекта на территории региона. Отметим, что фумигация – это процесс обезвреживания зараженной продукции при помощи ядовитых газов для устранения насекомого. Цель проведения процедуры – оперативно избавиться от насекомых, сохраняя первоначальное качество продукции. После проведения фумигации и повторной проверки груз допустили к реализации.