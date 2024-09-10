Жильцам приходится продолжать доставать тазики и ждать включения.

В соцсетях омичи продолжают оставлять сообщения об отсутствии горячей воды. В этот раз оказались недовольны отсутствием горячей воды жильцы дома, находящегося на улице Кирова, 51, в Октябрьском округе. Они рассказали: мало того, что коммунальное благо отключили раньше летнего графика, оно отсутствует до сих пор.

– Горячее водоснабжение пропало в доме за неделю до планового отключения, которое должно было быть лишь 30 июля, и еще отсутствовало до 30 августа, затем снова пропало 4 сентября. Сейчас уже 9 сентября, – уточнили авторы поста.

Жильцы также добавили, что не получали никакой информации от «Тепловой компании», даже по ориентировочным срокам появления воды.

Поставщик ресурса уточнил, что отсутствие воды связано с аварией на трубопроводе, сейчас идет его ремонт.

– По адресу: улица Кирова, 51, ремонтные работы на трубопроводе запланированы до 16.09 до конца дня включительно. Водоснабжение будет восстановлено на следующий день, – прокомментировали ситуацию представители организации.

«Омск-информ» продолжит следить за развитием событий.