Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Женщина сломала в бассейне руку.
Омичка обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда с бассейна, где получила травму. Как сообщает прокуратура, в апреле прошлого года женщина поскользнулась на незакрепленном противоскользящем коврике открытого бассейна. Она упала и сломала левую локтевую кость.
Иск омички поддержала прокуратура. В итоге суд обязал бассейн выплатить компенсацию морального вреда и штраф на сумму 225 тыс. рублей.
Представители бассейна пытались оспорить это решение в апелляционном порядке. Однако Омский областной суд оставил эту жалобу без удовлетворения.
·Общество

Женщина сломала в бассейне руку.
Омичка обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда с бассейна, где получила травму. Как сообщает прокуратура, в апреле прошлого года женщина поскользнулась на незакрепленном противоскользящем коврике открытого бассейна. Она упала и сломала левую локтевую кость.
Иск омички поддержала прокуратура. В итоге суд обязал бассейн выплатить компенсацию морального вреда и штраф на сумму 225 тыс. рублей.
Представители бассейна пытались оспорить это решение в апелляционном порядке. Однако Омский областной суд оставил эту жалобу без удовлетворения.