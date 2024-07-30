Женщина сломала при падении руку.

Омичка взыскала 150 тыс. рублей с бассейна, в котором упала и сломала руку. Еще на 75 тыс. рублей организацию оштрафовали.

Как сообщает Ленинский районный суд, женщина плавала в спортивном оздоровительном комплексе. Выходя из бассейна, она наступила на противоскользящий коврик, который не был закреплен, и упала. Женщина сломала лучевую кость. Экспертиза установила, что травма причинила ее здоровью вред средней тяжести.

– Доводы ответчика со ссылкой на противоречия в медицинской карте истца при первоначальном обращении за медицинской помощью относительно обстоятельств получения травмы судом не были приняты во внимание, поскольку нахождение истца на территории спортивно-оздоровительного комплекса в заявленный истцом период установлено в ходе рассмотрения дела; обстоятельств, свидетельствующих о получении истцом травмы при иных обстоятельствах в другом месте, в ходе рассмотрения дела не установлено, – сообщили в суде.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Представители оздоровительного комплекса могут его обжаловать.