Водитель КамАЗа сел за руль рабочей машины и поехал за алкоголем.

Сегодня, 9 сентября, около 3:30 экипаж ДПС патрулировал территорию Советского округа, когда обнаружил КамАЗ, который ехал слишком быстро. Полицейские потребовали, чтобы водитель грузовика остановился, но он проигнорировал это, увеличил скорость и попытался скрыться.

К погоне присоединились другие экипажи ДПС. Когда водитель грузовика пытался скрыться, он неоднократно нарушал правила дорожного движения, ехал по встречной полосе и на красный сигнал светофора.

Поскольку водитель игнорировал неоднократные требования полицейских об остановке, инспекторы выстрелили в колеса автомобиля. КамАЗ остановился на улице Студенческой. Когда водителя задержали, он заявил, что является пешеходом, и просто вышел прогуляться.

Но вскоре он признался, что выпивал со знакомым в селе Николаевка, после чего решил съездить за спиртным. Автомобиль, за рулем которого ехал омич, принадлежит его работодателю. Начальник об этой поездке ничего не знал.

На омича завели 10 административных дел за нетрезвое вождение, а также невыполнение требований об остановке. Полиция проводит проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.