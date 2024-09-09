Владельцы заведений предлагают приобрести готовый бизнес «под ключ» и не готовы торговаться.

В Омске выставили на продажу здание на Лермонтова, 77, в котором уже два десятка лет работают отель «Лермонтов», центр отдыха «Ралли Сибирь» и ресторан «Кочегарка». За 1,8 тыс. кв. метров помещений владельцы бизнеса просят 190 млн рублей. Покупателю предлагают «стабильный доход».

В разговоре с «Омск-информом» представитель продавца рассказал, что объекты отдыха и развлечений реализуются «под ключ», вместе с сотрудниками и интерьером. И торг, как говорится, не уместен.

– Владельцы продают гостиницу, бар и банный комплекс вместе с персоналом, который пока не знает об этом. Торговаться они не намерены, разве что уступят 5–10 млн рублей. Бизнес прибыльный, – пояснил риелтор.

Известна и причина продажи объекта – смена места жительства бенефициаров проектов.

– Учредители заведений переезжают в другой регион, – сказал представитель продавца.

По данным «Омск-информа», зданием владеют два предпринимателя. Один из них – совладелец бара и банного центра Олег Бутаков,который в начале этого года уже продал банный комплекс «Хибара».