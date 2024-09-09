В ведомстве заявили, что сотрудница ведомства получила 200 тыс. рублей в своем кабинете.

В прокуратуре Омской области раскрыли подробности резонансного уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя департамента финансово-экономического обеспечения министерства труда и соцразвития Омской области Надежды Крапивы. Ее подозревают в преступлении по пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки группой лиц, в крупном размере». Еще одно уголовное дело, за дачу взятки в крупном размере, заведено на директора Драгунского психоневрологического интерната Ирину Горланову.

Как уточнили в прокуратуре, в 2024 году чиновница Минтруда получила от руководителя дома-интерната взятку в собственном кабинете. За 200 тыс. рублей наличными Крапива обещала предоставление бюджетного финансирования в приоритетном порядке, а также общее покровительство деятельности социального учреждения.

Сотрудницу Минтруда и директора Драгунского психневрологического диспансера задержали. Прокуратура в суде настаивала на необходимости изоляции от общества указанных фигурантов на период расследования уголовного дела.

Как и указал Следком, сотрудницу Минтруда отправили под арест на два месяца. Директор Драгунского психоневрологического интерната находится под домашним арестом с запретом определенных действий.

Ранее свои подробности и уникальные снимки следственных действий представили в УФСБ по Омской области.