Омск-Информ
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·Общество

Он три года добывал древесину незаконно.
Полицейские поймали на незаконной рубке деревьев в Тевризском районе 65-летнего жителя Тарского района. Мужчина рубил сосны и кедры в урочище «Бородинское».
По версии следствия, с февраля 2019 года по февраль 2022 года он подыскивал местных жителей, имевших право на древесину для строительства и капремонта домов и покупал у них документы и доверенности. Потом он заключал договоры на рубку древесины с Главным управлением лесного хозяйства Омской области. Добытую древесину он продавал.
Мужчина успел срубить 420 куб. м деревьев. Лесной фонд оценил ущерб в 7 млн рублей.
Сотрудники полиции продолжают расследование. Объема незаконно вырубленных деревьев еще уточняют.
·Общество

Он три года добывал древесину незаконно.
Полицейские поймали на незаконной рубке деревьев в Тевризском районе 65-летнего жителя Тарского района. Мужчина рубил сосны и кедры в урочище «Бородинское».
По версии следствия, с февраля 2019 года по февраль 2022 года он подыскивал местных жителей, имевших право на древесину для строительства и капремонта домов и покупал у них документы и доверенности. Потом он заключал договоры на рубку древесины с Главным управлением лесного хозяйства Омской области. Добытую древесину он продавал.
Мужчина успел срубить 420 куб. м деревьев. Лесной фонд оценил ущерб в 7 млн рублей.
Сотрудники полиции продолжают расследование. Объема незаконно вырубленных деревьев еще уточняют.