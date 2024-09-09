Сотрудники полиции в ходе обысков обнаружили 3 кг марихуаны.
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков омской полиции выяснили, что двое жителей улицы Пригородной выращивают коноплю в промышленных масштабах.
По данным правоохранителей, двое приятелей приобрели для этих целей квартиру по соседству. Для незаконного хобби в теневом сегменте интернета они купили семена, грунт и удобрения, а также специальное оборудование: лампы, вытяжки, увлажнители, вентиляторы. Полиция и Росгвардия устроили совместную «облаву» и обнаружили 30 кустов наркосодержащего растения, более 1,2 кг вырубленных, но еще не высушенных частей конопли, а также свыше 3 кг марихуаны, расфасованной в различную тару. Следователем возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ и ч. 2 ст. 231 УК РФ. Все обнаруженные доказательства противоправной деятельности фигурантов изъяты. Ранее подозреваемые к уголовной ответственности не привлекались. Сотрудники полиции выясняют детали совершенных преступлений.