Чемпионов поздравил и спикер городского парламента Владимир Корбут.

Вчера, 8 сентября, в Ледовом дворце имени Александра Кожевникова прошел заключительный этап соревнований «Кубок Сибири по следж-хоккею». В турнире принимали участие команды из Омска, Челябинска, Республики Казахстан.

По итогам турнира Кубок Сибири уехал в город Челябинск. Победителей наградили Владимир Корбут и заслуженный мастер спорта, двукратный паралимпийский чемпион Александр Кузюков. Последний, кстати, одержал победу на дополнительных выборах в городской парламент по избирательному округу № 40 и на ближайшем заседании получит мандат.

– Сегодня я увидел не просто хоккейный турнир, а соревнования сильных духом, накал эмоций и грани человеческих возможностей. Я искренне поздравляю вас всех. Выражаю огромное уважение вашей стойкости, профессионализму, внутренней силе. Желаю вам спортивных достижений и новых побед! – высказался Корбут.

Тогда как Александр Кузюков призвал спортсменов стремиться к победе и не переставать заниматься любимым делом.

– Уверен, что те ребята, которые сегодня не заняли 1-е место, к следующим соревнованиям станут сильнее, найдут свои пути для победы. Самое главное, чтобы было желание, чтобы люди горели своим видом спорта, любили его. Ведь если ты занимаешься любимым делом, результат не заставит себя ждать. Этот праздник жизни без вас не пройдет, а спорт, спортивные соревнования – это всегда праздник, – сказал хоккеистам Кузюков.

Отметим, что турнир в Омске проводится третий раз, организатором выступает Омский клуб следж-хоккея под руководством Натальи Захаровой.