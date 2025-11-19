Корбут заявил, что бездефицитный бюджет Омска – вынужденная мера

Депутаты Омского горсовета приняли бюджет города на 2026-й и плановый период 2027–2028 годов в первом чтении.

Омский горсовет

Сегодня, 19 ноября 2025 года, на пленарном заседании Омского городского совета в первом чтении был принят бюджет города на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Главные параметры бюджета сформированы на основе оценки социально-экономического развития Омска.

Спикер ОГС Владимир Корбут, подводя итоги, отметил, что, хотя бюджет на 2026 год и является сбалансированным, фактические потребности города для выполнения всех задач оцениваются примерно в 70 млрд руб., что значительно превышает запланированные 40 миллиардов. Ограничения связаны с высокой ключевой ставкой ЦБ.

– Социальные обязательства, такие как образование, культура, спорт и поддержка социально уязвимых групп населения, включая участников СВО и их семьи, останутся на прежнем уровне. Несмотря на сложную экономическую обстановку в стране, Омск планирует увеличить налоговые и неналоговые поступления более чем на 2 миллиарда рублей, что указывает на развитие города, – почеркнул Корбут.

Финальное принятие бюджета на 2026-й и плановый период 2027–2028 гг. должно произойти 10 декабря. До этого профильные комитеты детально изучат постатейное распределение средств, а также рассмотрят предложения, поступившие в ходе публичных слушаний, в которых приняли участие более 150 человек.

В текущем году прогнозируется увеличение налоговых поступлений на 143 миллиона рублей. Средства планируется направить на развитие транспортной инфраструктуры для компенсации льгот на проезд в общественном транспорте.

Сегодня депутаты утвердили изменения в генеральный план города, вызванные строительством новых микрорайонов. Эти изменения касаются размещения социальных объектов – школ, детских садов и культурных центров, а также остановочных комплексов и площадок для разворота транспорта. В следующем году будут рассмотрены необходимые корректировки в правила землепользования и застройки города.

Депутаты приняли еще одно важное решение. Если раньше только один человек или организация могли быть удостоены звания «Меценат года», то теперь это количество выросло до трех. Дело в том, что меценатство в Омске получило серьезное развитие. Напомним, физлицо, ставшее три и более раз меценатом года, может претендовать на звание почетного гражданина Омска. Спикер ОГС подчеркнул, что это существенно мотивирует предпринимателей, чтобы они за собственные средства строили детские сады, школы, спортивные городки, благоустраивали Омск.