Айтишники, приехавшие на конференцию в Омск, продегустировали один из гастросимволов города.

Участники IT-конференции DevFest Omsk – 2024 в последний день работы форума побывали в Омском политехе, а заодно попробовали знаменитые беляши, которые продаются у главного корпуса этого вуза. Один из гастрономических символов Омска айтишникам «зашел».

– Шикарные беляши, – отметил участник конференции Алексей.

– Да еще и всего за 40 рублей, – добавил в свою очередь Денис.

Девушкам беляши тоже понравились. Вот какой отзыв в соцсетях оставила участница конференции Ксения:

– Единожды их отведав, ты больше не сможешь съесть иных, ибо иные будут казаться тебе много хуже, чем эта пища богов в остановочном ларьке у главного вуза города.

Ранее беляши у политеха восхитили фудблогера Макса Брандта. Он приезжал в Омск в июле.