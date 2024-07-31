Макс Брандт приезжал в Омск, чтобы снять сюжет для своего блога на Youtube.

Фудблогер Макс Брандт опубликовал на своем канале на Youtube видеоролик, в котором он посетил омские заведения. Мужчина приезжал в город 17 и 18 июля. По его словам, он не мог добраться до Омска целых два с половиной года.

Ютубер рассказал, что во время своего пребывания он остановился в отеле «50/60», куда заказал доставку еды из ресторана «Метаморфозы». В самом Омске он посетил кофейни Santino, Skuratov и Base, рестораны Izakaya Yosai, Nana и «Осип Терлеев», бары «Одно Вино» и Pine Bar, а также пиццерию «Пиццот», «Лапшичную с маленьким цветком в большом окне» и даже попробовал беляш у политеха.