Учителя, которые занимаются классным руководством, будут получать больше.

Сегодня, 6 сентября, прошло выездное заседание правительства Омской области под руководством губернатора Виталия Хоценко. На мероприятии в Черлакском районе глава региона распорядился направить более 372 млн рублей на ежемесячные выплаты учителям за классное руководство.

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, с 1 марта в два раза вырос размер ежемесячных выплат за классное руководство в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек. Именно на эти цели и направят выделенные средства.

Выплаты за классное руководство получают 11 тыс. человек. Если в населенном пункте более 100 тыс. человек, то размер выплат составляет 5 тыс. рублей в месяц, а если численность населения меньше – 10 тыс. рублей.