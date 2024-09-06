Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Супруги находятся под подозрением. Их ищут полицейские.

В омском отделе полиции № 4 сообщили об установлении местонахождения 45-летнего Алексея Деменьшина и 36-летней Анны Деменьшиной. Супругов подозревают в краже из квартиры на проспекте Маркса.

Правоохранители просят, если кто-то видел их или располагает какой-либо информацией, то необходимо сообщить в полицию по телефонам: 79-33-02, 8-999-454-92-50 или 102.

Юлия Пишуйко
·Происшествия

Супруги находятся под подозрением. Их ищут полицейские.

В омском отделе полиции № 4 сообщили об установлении местонахождения 45-летнего Алексея Деменьшина и 36-летней Анны Деменьшиной. Супругов подозревают в краже из квартиры на проспекте Маркса.

Правоохранители просят, если кто-то видел их или располагает какой-либо информацией, то необходимо сообщить в полицию по телефонам: 79-33-02, 8-999-454-92-50 или 102.

Юлия Пишуйко