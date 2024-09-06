Аудитория сайта прирастает молодежью, предпринимателями и активными женщинами. Интересные материалы есть для всех.

В августе на сайт РИА «Омск-информ» зашли 1 млн 52 тыс. 962 уникальных посетителя, по данным сервиса Live Internet. Счетчик «Яндекс Метрики» зафиксировал 1 млн 193 тыс. «уников». Это новый рекорд посещаемости нашего портала – по итогам марта было 969 тысяч и 1,101 млн посетителей соответственно.

Тогда на фоне президентских выборов взлетели многие новостные сайты. В последний месяц лета обычно, наоборот, идет просадка – отпуска, мало значимых инфоповодов. Но нам удалось серьезно прибавить именно в этот период.

Принципиальная позиция «Омск-информа» – не использовать «допинг»: никаких накруток и покупного трафика. Что наработала команда, то и «упало» на счетчики. В топе самых рейтинговых материалов августа советы экспертов по питанию, звезды «Авангарда», значимые события в сфере бизнеса (например, продажа завода «ВНИМИ-Сибирь»), громкие уголовные дела, выставка «Флора» и, конечно, школьная тематика.

Именно в августе «Омск-информ» достиг самого высокого показателя по привлечению новых пользователей – по данным «Яндекс Метрики», он составил 81,5 %. Сайт интересен не только нашей традиционной аудитории, но и людям, которые до этого редко к нам заходили. Это произошло за счет большого количества эксклюзивных материалов и широкого спектра тем на сайте.

Расширение аудитории «Омск-информа» происходит за счет интереса молодежи к концертам звезд и хоккейным матчам, предпринимателей – к новостям бизнеса и женщин – к здоровому образу жизни. Мы видим эти запросы и стараемся предложить всем интересный и актуальный контент.

Решая амбициозные задачи, команда «Омск-информа» всегда помнит о своих читателях. Как говорится, цифры цифрами, а без классных материалов далеко не уедешь. Нам есть чем удивить вас каждый день, поэтому заходите почаще!