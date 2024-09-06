Омск-Информ
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·Спорт

Спортивный объект крайне востребован жителями Кордного поселка, хотя сегодня больше похож на пустырь.

В Кордном поселке на территории Октябрьского округа Омска восстановят заброшенный стадион «Текстильщик». Как сообщил мэр Сергей Шелест, восстановить спортивный объект, крайне востребованный местными жителями, предложил КТОС «Шинник». Деньги, 8,5 млн рублей, были выделены в рамках проекта «Решают люди».

– По всему периметру стадиона появится новое асфальтовое покрытие с беговыми дорожками, мини-футбольное поле, а также зона с уличными тренажерами для воркаута, – отметил глава города.

Общая площадь благоустройства составит 7 тыс. кв. м. Восстановлением стадиона занимается подрядная организация ООО «Фаворит».

·Спорт

Спортивный объект крайне востребован жителями Кордного поселка, хотя сегодня больше похож на пустырь.

В Кордном поселке на территории Октябрьского округа Омска восстановят заброшенный стадион «Текстильщик». Как сообщил мэр Сергей Шелест, восстановить спортивный объект, крайне востребованный местными жителями, предложил КТОС «Шинник». Деньги, 8,5 млн рублей, были выделены в рамках проекта «Решают люди».

– По всему периметру стадиона появится новое асфальтовое покрытие с беговыми дорожками, мини-футбольное поле, а также зона с уличными тренажерами для воркаута, – отметил глава города.

Общая площадь благоустройства составит 7 тыс. кв. м. Восстановлением стадиона занимается подрядная организация ООО «Фаворит».