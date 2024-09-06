Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Эту систему хотят внедрить для выявления нарушителей.
Администрация Омска прорабатывает возможность использования мобильного программно-аппаратного комплекса с функцией розыска – «Дозор М». Его будут использовать для фиксации административных правонарушений.
– Система позволяет выявлять нарушения в части содержания фасадов, вывоза снега, складирования мусора и т. д. Ее применение позволит специалистам департамента контроля еще оперативнее отрабатывать проблемные адреса, – рассказал мэр Сергей Шелест.
Он также выразил надежду на то, что и предприниматели начнут лучше соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города.
·Общество

Эту систему хотят внедрить для выявления нарушителей.
Администрация Омска прорабатывает возможность использования мобильного программно-аппаратного комплекса с функцией розыска – «Дозор М». Его будут использовать для фиксации административных правонарушений.
– Система позволяет выявлять нарушения в части содержания фасадов, вывоза снега, складирования мусора и т. д. Ее применение позволит специалистам департамента контроля еще оперативнее отрабатывать проблемные адреса, – рассказал мэр Сергей Шелест.
Он также выразил надежду на то, что и предприниматели начнут лучше соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города.