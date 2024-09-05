Президент РФ рассказал, когда собираются построить Северный обход.

Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума сообщил о создании транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока, сообщает РБК. Для его создания понадобится построить обходы в нескольких городах, в числе которых находится Омск.

– Коридор развивается поэтапно. В декабре прошлого года открыта современная автомагистраль между Москвой и Казанью, – рассказал Владимир Путин. – В конце текущего года она должна дойти до Екатеринбурга, а затем до Тюмени. Также будут построены обходы Омска, Новосибирска, Кемерова, Канска.

Строительство магистрали Москва – Санкт-Петербург начнется в сентябре 2024 года. В ближайшее время планируется проложить участок дороги от Москвы до Твери. Его длина ставит 100 км. Когда строительство завершится, длина коридора составит более 10 тыс. км, включая подъезды к пунктам пропуска через границу России.