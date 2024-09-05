Омск-Информ
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·Общество

Глава омского Минсельхоза рассказал о ходе уборочной кампании.

Сегодня, 5 сентября, в Омске прошло совещание, на котором обсудили проведение уборочной кампании в регионе. Из-за плохой погоды темпы уборки небольшие. К текущему дню рабочие обмолотили зерновые культуры на площади 202,3 тыс. гектаров. Также они намолотили 344,2 тыс. тонн.

Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николай Дрофа поручил начальникам сельхозуправлений районов отрабатывать все вопросы, которые поступают от сельхозпроизводителей. Чиновник подчеркнул, что каждый сотрудник, который работает на производстве, должен четко соблюдать правила техники безопасности. За этим сейчас особенно следят.

·Общество

Глава омского Минсельхоза рассказал о ходе уборочной кампании.

Сегодня, 5 сентября, в Омске прошло совещание, на котором обсудили проведение уборочной кампании в регионе. Из-за плохой погоды темпы уборки небольшие. К текущему дню рабочие обмолотили зерновые культуры на площади 202,3 тыс. гектаров. Также они намолотили 344,2 тыс. тонн.

Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николай Дрофа поручил начальникам сельхозуправлений районов отрабатывать все вопросы, которые поступают от сельхозпроизводителей. Чиновник подчеркнул, что каждый сотрудник, который работает на производстве, должен четко соблюдать правила техники безопасности. За этим сейчас особенно следят.