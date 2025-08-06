Аграрии приступили к работе с опережением графика.
В Омском районе началась уборочная кампания. Уборкой озимых занимаются сотрудники районного предприятия, сельскохозяйственного кооператива и фермерского хозяйства.
По данным районного управления сельского хозяйства, на начало августа аграрии обмолотили 481 га озимых культур при средней урожайности 48,5 центнера с гектара. Также они намолотили 2 334 тонны зерна.
– Наши аграрии приступили к уборке озимых с опережением графика и с хорошими показателями урожайности, – отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко. – В числе первых к жатве приступили хозяйства Саргатского, Омского, Калачинского и Русско-Полянского районов.
Также в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах Омского района заготовили 3 800 тонн сена, а в личных подсобных хозяйствах – 15 600 тонн. Кроме того, на сенаж скосили 2 417 га трав, заготовили 17 223 тонны сенажа.