Омск-Информ
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·Происшествия

23-летняя Дарья Игошина пропала в середине июля. Но была замечена в другом месте.

Омские полицейские разыскивают 23-летнюю Дарью Игошину. Еще в середине июля эффектная девушка исчезла из дома в Чкаловском поселке.

Рост Дарьи 170 см, среднего телосложения, длинные черные волосы. Из дома омичка ушла в красной футболке, джинсовых шортах, светлых кроссовках. Но в начале августа Дарью видели в магазине на улице Герцена в другой одежде: в черном платье, синих сланцах, темных носках.

Всем, кто располагает информацией, просят позвонить по тел.: 79-34-02, 8-983-521-32-60 или 102.

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·Происшествия

23-летняя Дарья Игошина пропала в середине июля. Но была замечена в другом месте.

Омские полицейские разыскивают 23-летнюю Дарью Игошину. Еще в середине июля эффектная девушка исчезла из дома в Чкаловском поселке.

Рост Дарьи 170 см, среднего телосложения, длинные черные волосы. Из дома омичка ушла в красной футболке, джинсовых шортах, светлых кроссовках. Но в начале августа Дарью видели в магазине на улице Герцена в другой одежде: в черном платье, синих сланцах, темных носках.

Всем, кто располагает информацией, просят позвонить по тел.: 79-34-02, 8-983-521-32-60 или 102.

1464